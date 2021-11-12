「糖心」增死亡率8倍 NT-proBNP助測心衰竭風險

11月14日是世界糖尿日，糖尿病最可怕之處，是患者容易出現各種嚴重併發症，其中45%至50%一生中會併發心血管病，包括中風、冠心病和心臟衰竭，而有心臟衰竭病史的糖尿病患者，死亡率較沒病史的高達4至8倍。內分泌及糖尿科周振中醫生指出，若能更準確預測「糖友」的心臟衰竭風險，及早採取適當預防及治療，應可減輕「糖心」患者的死亡威脅，最新的NT-proBNP檢測便是有效指標之一。糖尿病通常伴隨「三高」: 高血壓、高血脂及高血糖，容易引致血管問題，造成心血管病變及心臟衰竭。周振中醫生解釋，心臟衰竭即心臟結構改變如心臟壁變厚或纖維化，削弱了心臟的泵血能力，令患者常感疲憊無力、氣虛易暈，但因初期症狀不明顯，多數病人會置之不理，病情慢慢惡化至以上症狀愈益嚴重，容易氣促、晚上咳嗽等，甚至靜止坐著也會喘氣，嚴重影響患者的生活和工作，這個時候病情已達晚期，難以逆轉。醫學組織建議做NT-proBNP檢測因此，國際糖尿醫學組織建議糖尿病患者，每12至18個月進行糖尿病併發症全面風險評估檢查，一旦發現病變，便可即時作出適當治療及轉介，以減輕併發症帶來的危害以至死亡風險。傳統的糖尿病併發症風險評估檢查，包括尿液、血液、眼部（視力及眼底檢查）、足部（神經及血管）檢測。周振中醫生表示，為了完善糖尿病併發症風險評估，外國早將NT-proBNP指標加入評估項目之中。2008年發表的一項歐洲研究發現，NT-proBNP可在一般沒有明顯心血管疾病風險的糖尿病人士當中，找尋到短期高心血管疾病風險的病人；2019年，歐洲心臟醫學會轄下歐洲心臟衰竭協會(HFA)建議，糖尿專科醫生為糖尿病人士檢測NT-proBNP，找出高風險病人，從而在早期開始介入治療以防止或減緩心血管病變及心臟衰竭的情況。高風險者入院或死亡機會高3倍「當心室出現結構變化如擴張、變厚或受壓等，便會分泌和釋放一種荷爾蒙NT-proBNP在血液中，NT-proBNP釋放得愈多，表示心臟病變愈嚴重。NT-proBNP檢測數值高於125pg/mL，便屬於心血管病變高風險者，未來12個月因心血管病入院或死亡的機會，比低風險患者（數值低於125pg/mL）高近3倍。」周振中醫生說。今年年中，唯一獲得歐洲合格認證及臨床驗證、用於二型糖尿病患者評估心血管病變風險的羅氏NT-proBNP檢測也已引入香港，有私人診所已率先加入傳統的糖尿病併發症評估檢查，希望能更早找出心臟衰竭高風險者，從而優化、強化及個人化治療方案，以助降低「糖心」患者的發病或死亡風險。二型糖尿病人士臨床數據調查：免費併發症全面風險評估檢查社會企業「香港醫護聯盟」現正進行「糖尿病人士併發症臨床數據調查」，招募於現正於醫管局接受治療及於1年內未做過糖尿病併發症全面風險評估檢查的二型糖尿病人士進行以下檢查，包括血液全面檢查、尿液檢查(微量白蛋白尿)、靜態心電圖、血壓及肥胖指數、足部檢查及NT-proBNP心血管疾病風險檢測。費用全免，所收集臨床數據會作不記名分析及會公佈調查結果，網上登記：www.healthtalk.hk。