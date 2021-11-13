Foodpanda大削送餐費 外賣員發起今明罷工

疫情下，市民宅在家，習慣叫外賣，最多人使用的外賣平台Foodpanda乘勢崛起，但有該平台的外賣員投訴，指平台今年已多次下調每張訂單的最低送餐費，最近一次減幅高達百分之七至十一。有外賣員工不滿收入減少逾兩成，擬今明兩天罷工，拒接送餐定單。Foodpanda的外賣員主要分電單車、私家車、單車和步兵（行街）四種，大部份是自僱人士，沒有底薪，收入以完成每一張送餐定單計算。每種外賣員每張訂單都有最低至最高的不等服務費，以旺角為例，電單車每張單服務費由四十至一百一十元不等。有外賣員透露，Foodpanda今年以來已多次下調最低服務費，雖然同時上調最高服務費金額，但員工批評很難才達標，因要計算繁忙時段和接單率等眾多因素，多數人只獲最低送餐費，變相減人工。多區停接單 提多項訴求本報對比Foodpanda八至九月和十至十一月兩份服務費表，四十多個地區的最低服務費全部下跌，跌幅達百分七至十一。其中鰂魚涌是重災區，電單車、私家車和步兵的最低服務費都下跌百分之十一點一。最多人做的電單車車手和步兵，多個熱門地點的最低服務費，亦下調逾百分之十。有外賣員指Foodpanda今年以來多次下調最低服務費，今次減幅又大，引起很多外賣員不滿，計劃今明兩天舉行罷工行動，在多個地區罷接訂單，訴求除了提高單價外，還包括停止無理暫停、保障外賣員安全和增加客戶服務支援等。在去年五月，另一外賣平台亦因服務費計算問題爆發勞資糾紛。做了三年電單車外賣員的Waqas Fida，多在荃灣和旺角送餐，每天工作十小時。他說八月每天能賺到一千元，但近期大幅下調最低服務費後，加上公司不時請人，現時每天只有七百多元。他說電單車送餐也要成本，每月除了油費，也要花錢維修，現在收入減少，生活壓力很大。有人收入跌三成飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興指由年初至今，Foodpanda外賣員的最低送餐費，已減少了八至十元。他批評每次減薪只是公司單方面決定，「沒公開下調準則，並不公平。」他說下調最低服務費和增聘人手對外賣員影響很大，收入普遍下跌兩至三成，希望Foodpanda能正視外賣員薪酬和保障問題。