Foodpanda大削送餐費 外賣員發起今明罷工

Foodpanda的外賣員主要分電單車、私家車、單車和步兵（行街）四種，大部份是自僱人士，沒有底薪，收入以完成每一張送餐定單計算。每種外賣員每張訂單都有最低至最高的不等服務費，以旺角為例，電單車每張單服務費由四十至一百一十元不等。有外賣員透露，Foodpanda今年以來已多次下調最低服務費，雖然同時上調最高服務費金額，但員工批評很難才達標，因要計算繁忙時段和接單率等眾多因素，多數人只獲最低送餐費，變相減人工。
多區停接單 提多項訴求
本報對比Foodpanda八至九月和十至十一月兩份服務費表，四十多個地區的最低服務費全部下跌，跌幅達百分七至十一。其中鰂魚涌是重災區，電單車、私家車和步兵的最低服務費都下跌百分之十一點一。最多人做的電單車車手和步兵，多個熱門地點的最低服務費，亦下調逾百分之十。有外賣員指Foodpanda今年以來多次下調最低服務費，今次減幅又大，引起很多外賣員不滿，計劃今明兩天舉行罷工行動，在多個地區罷接訂單，訴求除了提高單價外，還包括停止無理暫停、保障外賣員安全和增加客戶服務支援等。在去年五月，另一外賣平台亦因服務費計算問題爆發勞資糾紛。
做了三年電單車外賣員的Waqas Fida，多在荃灣和旺角送餐，每天工作十小時。他說八月每天能賺到一千元，但近期大幅下調最低服務費後，加上公司不時請人，現時每天只有七百多元。他說電單車送餐也要成本，每月除了油費，也要花錢維修，現在收入減少，生活壓力很大。
有人收入跌三成
飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興指由年初至今，Foodpanda外賣員的最低送餐費，已減少了八至十元。他批評每次減薪只是公司單方面決定，「沒公開下調準則，並不公平。」他說下調最低服務費和增聘人手對外賣員影響很大，收入普遍下跌兩至三成，希望Foodpanda能正視外賣員薪酬和保障問題。