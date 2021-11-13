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應市場需求 foodpanda稱慣常做法

2021-11-13 列印
■電單車外賣員Waqas Fida稱，收入由以往每天一千元，下降至七百多元。
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　　就外賣員不滿減薪事件，foodpanda香港回覆本報查詢，指一直視送遞團隊為重要營運夥伴，留意到近日部份送遞員對於服務費調整的查詢，公司會因應不同因素，例如訂單距離、送遞員的接單率、所在地區及時段等，根據市場對送遞服務的供求調整定單服務費，屬業界亦是foodpanda的慣常做法；又強調有發放「繁忙時段服務費」，以鼓勵積極接單。另外，foodpanda營運部昨傍晚向外賣員發訊息，稱不會認同影響顧客及其他送遞員的行動，如外賣員提出一定數量的議題，會於一個星期內安排一次討論會，又保證不會懲罰提出意見的外賣員。

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