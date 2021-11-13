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市區出沒野豬 漁署定期捕捉作人道毀滅

2021-11-13 列印
　　漁護署昨宣佈為應對野豬滋擾問題，署方將會定期捕捉並人道毀滅在市區出沒的野豬；亦會研究修訂《野生動物保護條例》，以禁止餵飼野生動物。

　　署方從昨天起會捕捉及人道毀滅在市區出沒的野豬，會在每月進行捕捉行動，利用麻醉槍捕捉目標野豬後人道毀滅。發言人指部份野豬習慣在鬧市或馬路上出沒，對公眾及道路使用者構成潛在危險。近年野豬傷人個案已有上升趨勢，由二○一一年十一月至今年十月共錄得三十六宗野豬傷人個案，當中超過八成於二○一八年至今年發生；近三年平均每年便有十宗傷人個案。



　　由於野豬滋擾主要因人為餵飼而起，正研究修訂《野生動物保護條例》，包括擴大野生動物禁餵區範圍，加強控制餵飼活動，減少吸引野豬於市區出沒。

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