﻿立會選舉提名結束 90個議席皆有競爭﻿

立法會選舉將在下月十九日舉行，提名期昨日結束，選管會共接獲一百五十四份提名表格。若所有參選人都通過資格審查，即代表全部九十個議席都會有競爭，地區直選以九龍東的競爭最激烈，五人爭兩個議席；功能組別以醫療衞生界的競爭最激烈，由六人爭一席。身兼資格審查委員會主席的政務司司長李家超指，會爭取及早完成候選人審查，社會對「愛國者治港」下的香港充滿期盼。立法會換屆選舉提名期昨日結束，不少參選人趕在提名期最後一天交表參選，當局累計接獲一百五十四份提名表格。若所有參選人能夠通過資格審查，即全部九十個議席都會有競爭。資格審查委員會將會審查並確認參選人的資格，結果會在本月二十六日或之前公佈。選委會界別共有四十席，早前已有四十九人報名，昨日再有兩人報名，包括新民黨常務副主席、前保安局局長黎棟國，以及科大（廣州）副校長吳宏偉。七十歲的黎棟國在生日當日加入「戰團」，指要為近幾年面對巨大壓力的紀律部隊發聲，又指當選會推動《基本法》二十三條立法。吳宏偉則指見到社會有不少改進空間，望在科技、科研方面有更好的發揮。至於將產生三十席的二十八個功能界別，除了勞工界有三席，其餘二十七個界別各有一席。各界別中，醫療衞生界的競爭最激烈，由六人爭一席，其次是五人競逐一個席位的教育界，會計界議席有四人爭奪，而社福界有三人爭一個席位；除了四人競逐三席的勞工界，其餘界別則是兩人爭一席。此外，地區直選共有二十個議席，十個選區各分別產生兩席。其中以九龍東的競爭最激烈，五人爭兩個議席。香港島東、新界北及新界東北亦較多人競爭，也各有四人爭兩席。全部十區也有競爭，最少九區有非建制派出戰。全國人大常委譚耀宗指不存在選舉制度修改後就會變得「清一色」，基於政治環境相對平靜，料投票率不會大幅飆升。李家超則指過去兩周有不同界別人士報名參選，證明社會對「愛國者治港」下的香港充滿期盼。