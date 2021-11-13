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「三高」男打針後亡 裁定「死因存疑」

2021-11-13 列印
　　一名患有「三高」、糖尿病的六十三歲男子，今年二月底接種首劑科興疫苗，兩天後因急性心肌梗塞，引致急性肺水腫死亡。死因庭展開研訊，是本港首宗接種新冠疫苗後死亡個案的死因研訊。死因庭五人陪審團昨退庭商議約四小時後，一致裁定死者「死因存疑」。

　　陪審團向衛生署提出三項建議，在疫苗接種小冊子上，對未控制的嚴重慢性病患提供實際例子，例如糖尿病、心臟病等，並使用市民所認知的疾病名稱，不僅是專業用詞；解釋清楚「未受控疾病」之定義，譬如病情嚴重但正在服用藥物的市民則屬於此類別；及加上嚴重疾病選項予市民剔選，讓當值醫生留意到，並即時作出建議。



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