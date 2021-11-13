﻿貨機機組人員收緊至日日檢﻿

運房局表示，當局已就早前兩名德國抵港確診變異病毒株的貨機機師，責成有關的航空公司提交報告，將要求航空公司盡快加設貨機機組人員停留外站的駐地監察人員，並確保機組人員符合閉環式運作的要求。當局亦會為更嚴格限制本地貨機機組人員在醫學監察期間的活動施加更嚴格限制，同時加強監管，以盡可能避免他們與社區接觸；加密本地貨機機組人員回港後的檢測次數至每日一檢；以及規定所有本地機組人員接種第三針疫苗。
本地機組人員須打第三針
國泰發聲明指會規定機組人員於回港後接受醫學監察期間活動，並安排機組人員每天進行新冠病毒檢測，要求所有合資格的機組人員須接種第三劑疫苗。
因應早前兩宗新冠病毒輸入個案，患者都在東涌福朋喜來登酒店檢疫期間確診，並涉及Delta變異病毒株AY.4.2亞系，政府專家顧問袁國勇昨視察後表示，兩名患者分別住在酒店十五樓相鄰房間，先發病的檢疫人士經常在房內做運動，噴出大量空氣，故房內病毒量很高，推論病毒經擾流效應流出房間，鄰房檢疫人士打開房門時無戴口罩而受感染。該酒店目前十五樓的住客，以及本月一至六日曾入住該樓層的人士，要送檢疫中心。袁國勇建議酒店可為會做運動的檢疫人士之房間配備空氣清新機；所有住客打開房門時必須戴上口罩等。
另外，本港昨天新增一宗輸入個案，五十九歲男病人由英國抵港，帶有L452R變異病毒株，已接種三劑復必泰疫苗。