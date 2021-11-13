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接種科興年齡申降至三歲 專家委員會周一討論

2021-11-13 列印
接種科興年齡申降至三歲 專家委員會周一討論
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　　新冠疫苗顧問專家委員會將於下周一開會，討論包括科興疫苗接種年齡限制由十八歲降至三歲的申請。疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆表示，多地為中學生接種科興疫苗的總數已超過一億劑，小學生接種數目亦數以百萬劑計，安全數據未見與成人有差異，毋須擔心未成年人接種科興的安全性。

　　政府上月中已收到科興申請，更改科興疫苗的適用年齡至三歲或以上，並就科興提交資料進行審核及跟進，會交予疫苗顧問專家委員會考慮，並向食衞局局長提出建議是否批准相關申請。劉宇隆向傳媒指科興屬於傳統的滅活疫苗，已沿用多年，他建議政府可先讓中學生打科興，待社會增強信心後，到明年初再擴展至小學生和幼童。



  另外，政務司司長李家超昨到北角渣華道體育館社區疫苗接種中心，接種第三劑科興疫苗。

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