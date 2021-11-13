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沙田萬怡酒店成外傭檢疫酒店

2021-11-13 列印
　　勞工處公佈，下月八日起增設沙田萬怡酒店作來港外傭指定檢疫設施，提供共五百個房間，每晚收費六百五十元，包括三餐膳食及所有費用，下周一上午九時半起網上預訂。而荃灣絲麗酒店將由下月一日起，留作其他檢疫用途。

　　沙田萬怡酒店提供的檢疫房間數目，將較荃灣絲麗酒店多約一百間。勞工處指政府明白本地家庭對外傭的需求，會考慮環球及本地疫情後，檢視可否進一步增加指定檢疫設施的數目。



　　香港僱傭代理協會主席張結民向本報稱，菲律賓、印尼等地的疫情持續放緩，希望政府在年內增加多一間外傭指定檢疫酒店，或開放更多竹篙灣檢疫中心檢疫房間。



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