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內地婦涉虐女被捕

2021-11-13 列印
　　土瓜灣有學校揭發有女童被虐，一名內地女子涉嫌虐兒被捕，據悉，被捕女子懷疑有情緒病。

　　據了解，一對新移民夫婦育有三子女，剛抵港數月。昨午二時許，一對新移民夫婦到子女於土瓜灣就讀的學校接放學，其間有老師發現學童身上有傷痕，故向夫婦詢問究竟，惟二人後發生口角，爭吵不斷。校方遂將各人邀請到學校課室約談，有人報稱前晚被母親虐打，校方經諮詢社工意見後報警求助，並由救護車送往伊利沙伯醫院檢查，各人送院時清醒。據悉，三名兒童中，十二歲長女手背有傷痕，而六歲細女肩膀亦有燒傷痕跡。警方經初步調查後，以涉嫌「虐兒」拘捕四十二歲母親。



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