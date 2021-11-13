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珠海市60措施便利港澳居民

2021-11-13 列印
　　珠海市發佈《便利港澳居民在珠海發展六十項措施》，為港澳居民提供六十條便利措施，覆蓋居住生活、就學就業創業、科技創新合作、經貿交流合作、社會文化教育交流等五大範疇，為港澳居民在珠海發展提供一套覆蓋全面、有針對性、實用性強的政策指南和辦事指引。

　　《措施》共有五章六十條，涵蓋居住生活、就學就業、企業科技創新、經貿交流和文化教育交流，當中包括便利港澳居民參加養老保險、入戶珠海、購買自住房屋，亦為港澳青年申請公共租賃住房提供便利，鼓勵到珠海創業就業，以及協助港澳居民申報各類國家基金項目，推進港澳企業參與珠海開發，並享有內地企業同等政策等。



        央視報道指，有關《措施》重視制度突破、體現精準施策、突出創新引領，還附上近13萬字的實施細則，力求使港澳居民在運用政策上更得心應手，確保政策落地實效。

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