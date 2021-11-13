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否認駡人「滾回香港」 台東建設處長提反告

2021-11-13 列印
　　在台港人胡梓康控告台東縣建設處長許瑞貴涉嫌恐嚇一事有新進展。許瑞貴昨日在議會內辯解指，從未說過叫胡梓康「滾回香港」。同日，許瑞貴反告胡梓康誣告。

　　縣議員林參天昨天質詢台東縣長饒慶鈴時指出，許瑞貴以不尊重的方式叫人「滾回香港」，要付出代價。許瑞貴雖未獲發言權，即起身向林參天怒說：「我沒有叫他滾回去！」林參天遂要求主席林琮翰將許瑞貴趕出議場。林琮翰終裁示請許瑞貴離場，待下位議員質詢時才重返官員席。



　　許瑞貴下午到地檢署，控告胡梓康誣告及林參天妨害名譽罪。許瑞貴向傳媒稱，雖然雙方因工程問題有些不愉快，但再怎麼不快，他也不會對胡梓康夫婦說出「滾回香港」。他強調，絕不容許縣政府在工程的努力，遭到抹黑及醜化。

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