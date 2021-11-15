勒索3000萬 七男女被捕 虛擬幣賣家遭綁架 凌虐六日打斷手腳

交收虛擬貨幣，變成「殘酷綁架案」。一名三十九歲「泰特幣」投資者，應一名曾交易的買家邀約，到一個工廈再買賣，豈料遭多名男子綁架，綁匪為防事主逃脫，竟然揮鐵錘及鐵櫈施襲，導致事主手腳多處骨折，並把他收藏於兩個地點，掩人耳目。匪徒起初勒索事主家人八百萬元贖金，其後不斷「加碼」至三千萬元。家人報警求助，警員經調查後，鎖定大埔南坑村一間藏參的鐵皮屋，準備營救時，重傷的事主從閣樓一個狹窄的窗口爬出，警員即時營救，當場拘捕兩名綁匪，其後在多個地方多拘捕五人。西九龍總區刑事部署理高級警司鍾雅倫表示，受害人為一名三十九歲的全職加密貨幣投資者，主要交易「泰特幣」。案發於本月六日上午，男事主相約一名於網上認識的買家，於九龍灣面對面交易虛擬貨幣。由於事主數周前曾與對方交易過一次，故不虞有詐。雙方碰面之後，匪徒藉詞帶事主往九龍灣另一個工業大廈單位交易。上工廈交收遭伏擊當事主被帶上九龍灣工廈單位之後，單位內有幾名男子，他們不由分說地對事主拳打腳踢，更用鐵錘及鐵櫈等襲擊事主，導致他手腳多處骨折，身受重傷，目的令他無法逃走。他們亦迫事主交出手機、手機密碼、網上銀行戶口密碼、虛擬貨幣交易平台密碼等資料，更要求事主以欠債為由，致電親友籌集贖金。本月七日凌晨時份，匪徒把事主雙眼蒙住，挾持他登上一輛預先準備好的私家車，將他轉移至一個不知名的貨櫃場繼續禁錮，當晚又將其帶往大埔南坑村一間偏僻的鐵皮屋，兩度改變藏身地點，掩人耳目，期間持續襲擊事主，並指示事主向家人要求更多贖金。事主家人起初以為他只是欠債，其後感不妙，終在本月九日報警，警方重案組翌日接手調查，並鎖定事主可能被禁錮的地方。身受重傷的事主被禁錮於大埔鐵皮屋時，多數時間處身於地下樓層，間中會被押至閣樓休息。直至上周五，事主趁看守的綁匪不為意時，在閣樓一個狹窄的窗口逃走。恰巧撞上警方在外圍部署，在場警員即時營救事主，並即場拘捕兩名綁匪。事主爬出窗逃生遇警員警方指，上周五至昨日期間，分別在大埔、上水、長沙灣及觀塘，共拘捕六男一女，年齡介乎二十五至三十二歲，各人有黑社會背景，相信來自同一個組織，分別報稱運輸工、飲食業及無業。當中兩人已被落案控告一項綁架罪，今日於西九龍裁判法院提堂。警方正追查其餘綁匪及主腦，估計包括主腦，尚有七至八人仍然在逃。警方形容，綁匪極度兇殘，為不讓事主逃走，綁匪起初提出八百萬元贖金，其後增加至三千萬元，估計是他們與受害人相處時，從其口中或其銀行紀錄，得知受害人相當富有，於是提高贖金金額。事件中，家人並無支付任何贖金，但由於事主曾交出戶口，密碼已被更改，目前未能開啟戶口，故未知戶口結餘，警方相信有一定損失。警方留意到，近日虛擬貨幣交易有上升趨勢，當中不少匪徒會利用不同藉口吸引投資者面對面交易。警方提醒，市民要在信譽良好平台交易，不要隨便應約與陌生人面對面交易，以免帶來風險。