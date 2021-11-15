Foodpanda300人罷工 餐廳外賣堆如山

Foodpanda外賣員工不滿公司連番下調送遞的最低服務費，令收入下跌逾兩成，過去兩天罷工，停接送餐單，觀塘、尖沙咀、九龍灣和荃灣等多個地區外賣服務大受影響，部份餐廳外賣堆積，不少Pandamart關門。協助外賣員工的飲食及酒店業職工總會組織幹事何鴻興估計，全港超過三百名電單車車手和「步兵」參與今次罷工，要求資方盡快回應薪金和保障等訴求，否則會將行動升級。食肆外賣服務受罷工影響，有網民上載多袋貼有Foodpanda單據的外賣食物，放在餐廳內沒有人送的照片。其中觀塘區最嚴重，該公司網頁上雖然仍有多間餐廳選擇，但亦一度顯示「由於送餐服務繁忙，暫時沒有餐廳可接受訂單。」的字句。有外賣員又說，前晚深水埗區很多餐廳的外賣服務一度暫停。昨晚有約八十名外賣員，在九龍灣創豪坊的Pandamart外抗議。參加罷工的賴先生表示，半年前入行做電單車手，當時每張單都有五十元，但多次調整後現在只有四十二元，「以前每天做九小時，每個月有三萬，現在要做多點時間才有這個數。」罷工亦干擾Foodpanda的運作，多個地區的Pandamart門市（網購生活用品平台）都沒有人送貨，一袋袋包好的貨物堆積店內。由前晚深夜開始多間Pandamart門市關門，直至昨日多間Pandamart仍未開門。Foodpanda網頁上其網購平台亦顯示為「商店現時尚未營業」。Foodpanda昨天表示，無法接受意圖阻礙及毀壞正在送遞的定單和挑釁行為，又稱下調某些區域定單的最低廉服務費，並不代表送遞員的總收入減少，承認現行就預估收入方面的溝通方式或不理想，以及有進步空間。Foodpanda又說，樂意與送遞員再詳細討論。