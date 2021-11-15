陳茂波：經濟發展要做大蛋糕也要分好

中共十九屆六中全會日前閉幕，財政司司長陳茂波指六中全會的決議帶出共同富裕的重要性，必須深入學習人民至上的原則，強調「不但要把蛋糕做大，也要把蛋糕分好」。陳茂波昨在網誌表示，六中全會提出人民至上的原則，帶出「共同富裕」目標的重要性和深厚意義，形容決議對香港的未來意義重大，社會必須深入學習，又強調經濟發展是為了人民的幸福生活，指「不但要把蛋糕做大，也要把蛋糕分好」。他指推動共同富裕沒有捷徑，以創新科技作為引領，可以推動經濟更蓬勃多元發展，並令經濟保持增長動能，提供實踐共同富裕的物質基礎。陳茂波又稱，六中全會明確指出堅定落實「愛國者治港」，本港必須牢記「一國」是根、「一國」是本。