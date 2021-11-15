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貨櫃碼頭前線人員 今起須每三天檢測一次

2021-11-15 列印
貨櫃碼頭前線人員 今起須每三天檢測一次
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　　因應早前宣佈加強對高風險及高暴露群組的檢測安排，政府要求已完成接種新冠疫苗的葵青貨櫃碼頭前線人員，今天起須每三天檢測一次；已打針的船舶服務業的前線人員，下周一起每三天檢測一次。而未打針的人員則須每天檢測一次。

  為便利上述人員接受檢測，除現有的葵青貨櫃碼頭和荃灣西海貴路公共運輸交匯處檢測站，政府亦會於下周一起在上環林士街停車場旁空地、港鐵屯門站F1出口附近，及油麻地避風塘公眾登岸梯級設立新的檢測站。



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