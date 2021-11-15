抵港外傭回落 羅致光：按情況調整輸入進度

當局會持續觀察兩地的疫情、疫苗接種率的進展、到港後確診率的變化，以調整從菲律賓與印尼輸入外傭的進度。他又建議僱主勸說外傭延遲放假回國，或與原有外傭達成協議，在新外傭成功抵港後才終止舊合約。
香港僱傭公會主席陳東風表示，數據反映政府有空間增加外傭指定檢疫酒店的供應，印尼的疫情及疫苗接種率都較菲律賓理想，建議將印尼改納入B組中風險地區。
交收虛擬貨幣，變成「殘酷綁架案」。一名三十九歲「泰特幣」投資者，應一名曾交易的買家邀約，到一個工廈再買賣，豈料遭多名男子綁架，綁匪為防事主逃脫，竟然揮鐵錘及鐵櫈施襲，導致事主手腳多處骨折，並把他收藏於...
2021-11-15
中國起飛量級最大的固體運載火箭「力戰一號」，在位於山東海陽的東方航天港海上發射技術服務港，完成箭地合練試驗。「力戰一號」即將於明年三月實施「一箭六星」首飛發射任務。 此次「箭地合練試驗」是模擬火箭從組...
2021-11-15
白俄羅斯與歐盟的關係持續緊張，難民危機惡化。白俄總統盧卡申科揚言，希望在該國部署可配備核彈頭的俄羅斯短程彈道導彈，被指針對西方國家。烏克蘭海軍上周六又與美國、土耳其和羅馬尼亞海軍在黑海舉行聯合演習；據...
2021-11-15
堅尼地城新盤KENNEDY 38日前公佈首張價單，首批涉及70伙，包括開放式及一房戶型，折實價618.3萬元入場，料最快下周推售。 新地副董事總經理雷霆指出，KENNEDY 38首張價單涉70伙，提供...
2021-11-13
美股上周五造好，杜指、標普500指數及納指均錄得升幅，而在港股方面，有分析指，恒生指數上周五重上50天線，預料本周港股向好，加上內地政府傳聞有意放寬房地產政策，有利內房板塊發展，相信港股最壞時間已經過...
2021-11-15
上輪世界盃歐洲區外圍賽C組，意大利主場僅1:1逼和瑞士，未能提前首名出線，難怪今晚最後一輪作客弱旅北愛爾蘭，教練文仙尼下令大勝保榜首晉級資格。儘管鋒將恩斯尼治、比洛迪和費達歷高基艾沙都陷入球荒，但右閘迪羅倫素近四場國際賽獨取兩球，今仗勢續當帶刀侍衞領軍完成任務，讓球主客和讓兩球「客勝」去馬。（有線602、662台周二凌晨3:45直播） 現時意大利於C組跟瑞士同得十五分，憑得失球差兩球優勢而取得首名出線主動權。因此，今晚意軍和瑞士分別造訪北愛和主場迎戰保加利亞，前兩者要盡可能大勝，文仙尼下令：「我們一定能夠躋身明年的決賽周，今場我矢志率隊取得一場大勝，確保小組首名席位。」 在...
2021-11-15
精神科治療最大的挑戰是頑治抑鬱症（Treatment Resistant Depression TRD），新冠病毒在全球肆虐逾兩年，彼此「困」於家中，人與人之間關係疏離，加上經濟受挫，生活壓力愈來愈大...
2021-11-11
■劉穎鏇咬實牙關跪地跣過去，勁度十足。
2021-11-15
十月是香港的跑步和戶外活動的好季節，大大小小的賽事都趁着這段涼風送爽的時間舉行，但跑友們都有同感，近年適合在戶外跑步的日子越來越少，天氣越來越熱，加上空氣污染，再而是颱風暴雨愈見頻繁。大家都切身體會到...
2021-11-15
隨港府批准香港馬會實施「賽馬防護泡」以如期於十二月十二日舉行香港國際賽，馬會將在日內先行公布同月八日在跑馬地舉行的國際騎師錦標賽之參賽騎師名單。而澳洲傳媒日前就搶先報道，麥道朗和連達文將代表澳洲參賽，另外英國騎師莫雅亦在獲邀名單上，他們會按馬會安排乘坐私人飛機來港，至於騎師賽會否有人留港出戰國際賽日甚至客串一段日子，報道則無提及。 馬場浮世繪
2021-11-15