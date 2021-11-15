抵港外傭回落 羅致光：按情況調整輸入進度

勞福局局長羅致光昨天表示，菲律賓及印尼近期疫情持續放緩，菲律賓的七天移動平均確診數字，已由九月的高峰即每天約二萬人，下降至十月底的每天四千多人；印尼的七天移動平均確診數字已由七月的高峰即每天約五萬人，降至上周的每天四百五十人。當局會持續觀察兩地的疫情、疫苗接種率的進展、到港後確診率的變化，以調整從菲律賓與印尼輸入外傭的進度。他又建議僱主勸說外傭延遲放假回國，或與原有外傭達成協議，在新外傭成功抵港後才終止舊合約。香港僱傭公會主席陳東風表示，數據反映政府有空間增加外傭指定檢疫酒店的供應，印尼的疫情及疫苗接種率都較菲律賓理想，建議將印尼改納入B組中風險地區。