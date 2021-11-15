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旅發局「跨年倒數演唱會」抽獎 一連十日接受登記

2021-11-15 列印
　　闊別三年終再舉辧實體倒數活動，旅發局的「香港跨年倒數演唱會」透過抽獎形式，免費送出三千張門票，市民即日起至下周三的五時半，一連十日可登入活動網站參加抽獎，電腦系統會隨機抽出一千五百名幸運兒，每人可免費獲得兩張門票。登記時，市民準備登記者及同行者的英文全名，以及身份證號碼，由於門票採用實名制，無法轉售他人。旅發局提醒市民登記時間為期十天，登記先後次序不會影響中獎機會，毋須急於登記。

除了日前已公佈的香港管弦樂團、MIRROR、江海迦（AGA）、 許廷鏗、李幸倪（Gin Lee）外，馮允謙以及鄭欣宜亦會加入演出。



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