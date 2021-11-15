不滿妻打麻將 莽漢縱火被捕

屯門湖景邨湖碧樓低座二十樓一個單位外的雜物，上周一晚上懷疑遭人縱火，鄰居合力將火救熄。警方前日拘捕一名居住同邨的六十七歲涉案男子，相信疑犯是不滿妻子經常沉迷與街坊聚餐和打麻將，憤而縱火。屯門警區重案組第一隊主管高級督察蔡翹暉表示，事發時沒有人受傷，起火位置附近的兩個單位，大門鐵閘和雜物都被燒毀。消防發現助燃劑，認為起火原因有可疑。警方翻查大量閉路電視後，及分析超過三十名街坊口供後，鎖定涉案男子將他拘捕。據了解，事件源於疑犯妻子過去數年間，沉迷於前往事發現場一帶，與街坊聚餐及打麻將，經常就此與妻子爭執，希望以縱火阻止聚會進行。警方指會跟進起火單位一帶的聚會和打麻將問題，包括是否涉及違反限聚令、非法聚賭等，亦會聯絡房署跟進單位是否違反租約。