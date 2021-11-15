﻿【抗癌不迷路 好「肺」資源地圖新登場】

體驗好「肺」資源地圖：https://bit.ly/3C024y7
若不清楚自己有何需要亦有癌症 101 計劃幫忙。計劃由羅氏的病人專家主理，團隊包括註冊護士。在此計劃中，羅氏會與不同的 病人組織合作，透過評估及緊密溝通，更有針對性和更有效地將病人連結到合適的社區資源，從而改善病人的體驗。癌症101計劃是一個先導計劃，暫時只服務肺癌病人及其照顧者。
癌症101計劃
熱線：2733 4646
服務時間：星期一至五 上午9時至下午5時 (公眾假期除外)
11月活動預告-線上講座直播
由註冊社工兼癌症康復者，以過來人的身份為肺癌病人及照顧者介紹現時社會提供的各種經濟援助如藥物資助及其他有用的資源，直播期間更設有問答環節，為大家解答疑難。
《抗癌不迷路 尋找支援有門路》線上講座
主講嘉賓：香港醫護聯盟 註冊社工 黃敏兒女士
日期：11月25日（星期四）
時間：晚上7時
直播平台：肺活亮 ｜Medical Inspire 醫．思維 ｜香港醫護聯盟 Facebook專頁 三平台同步直播
*香港醫護聯盟的Facebook專頁為healthtalk.hk健康講座網
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由羅氏大藥廠全力支持
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