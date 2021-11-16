一樣本致癌物逾16倍 四款港女煲 金屬釋出超標

現時不少人都喜歡使用俗稱「港女煲」的鑄鐵鍋，但消費者委員會測試市面七款鑄鐵鍋樣本，發現其中四款的金屬釋出量超標，其中一款名為Lodge的無琺瑯塗層鑄鐵鍋，鐵釋出量超標五十四倍；另一款名為Bruno的琺瑯塗層鐵鑄鍋，更驗出致癌的鎘及砷，分別超標五點四倍和十六倍；代理商已暫停銷售產品。消委會表示，測試結果已交海關跟進。消委會發現，測試的七款鑄鐵鍋樣本中，有四款的金屬釋出量超標，包括鋰、鋁、砷、鐵等。其中產地為美國的Lodge無琺瑯塗層鑄鐵鍋，售價一千七百八十八元，驗出鐵、鉻、錳、釩四種金屬超標，其中鐵釋出量超出歐洲委員會指引上限的五十四倍。Lodge代理商回應指鐵屬人體必需金屬，已向消委會提供獨立實驗室測試結果，證明符合歐洲要求。至於有法瑯塗層鐵鑄鍋Bruno，產地為中國，售價七百九十八元，驗出四種金屬超標，其中致癌的鎘及砷，分別超標五點四倍和十六倍，鋰超標十一點一倍，鋁超標約百分之四十。Bruno代理商表示，已停售相同批次產品。同時，日本產的Vermicular，則鋰和鈷分別超標一點三倍和百分之六十。日本產的柳宗理，則鐵釋出量超標一點四倍。代理商停售同批次產品此外，Lagostina、Le Creuset和Staub三款有塗層鐵鑄鍋，傳熱、保溫和金屬釋出方面的表現理想，獲測試最佳評級。性能方面，其中Lagostinaa的熱力均勻度較佳，而七款鑄鐵鍋傳熱速度，可相差近三倍。對於會否有食用安全問題，消委會研究及試驗小組主席譚鳳儀指出：「你可以考慮，最好不要用酸性食物去煮，譬如煲薑醋，就最好小心點。」消委會表示，測試結果已交海關跟進，又要求生產商審視產品原材料及生產流程，改善產品質素。消委會又指食物器皿釋出的金屬，可轉至食物，市民如攝入過量，可構成健康風險，包括致癌、影響甲狀腺或導致胎兒不正常等。食安中心指測試只反映鐵鑄鍋在特定實驗條件下釋出的金屬量，不代表一般正常烹調過程中，可能由廚具轉到食物的金屬量。