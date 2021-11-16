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市民遭誤導裝太陽能板 消委會：付款前釐清法例

2021-11-16 列印
■消委會提醒安裝太陽能系統前，私樓業主應查看大廈公契。資料圖片
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　　現時電費愈來愈貴，因應政府推出上網電價計劃，不少人會選擇安裝太陽能板，「賣電」給電力公司。但消委會指今年頭十個月，接獲十八宗有關安裝太陽能發電系統的投訴，較去年同期多六宗。消委會建議消費者付款前，必須釐清相關法例、細節及責任，不要誤信承辦商的不合規格安裝方法，以免賺取電費不成，反招致違法風險。

　　消委會表示，有投訴人誤信承辦商聲稱安裝太陽能板能夠保留僭建物，支付兩萬元訂金，其後獲悉有關聲稱並非屬實，而屋宇署亦指，根據村屋安裝光伏系統之共同規定，天台不可有任何僭建物，僭建物必須清拆。另有投訴人支付安裝太陽能系統一成訂金，相當於兩萬多元後，物管處不批准安裝申請，但承辦商拒絕退回訂金。



　　消委會提醒安裝太陽能系統前，私人樓宇業主應查看大廈公契，有否訂明任何限制，並應先徵求業主立案法團或管理公司同意；村屋業主應先諮詢專業人士意見，了解安裝設備是否需要取得其他業主同意。
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