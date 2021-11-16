年宵檔競投熱烈「桃花大王」奪12攤位 濕貨攤位5.1萬成交高底價九倍

農曆年宵市場攤位一向有反映市道功效，因應疫情緩和及市道轉旺，昨天的年宵市場攤位競投及最高成交價，都較往年提升。明年維園年宵市場攤位昨天起一連兩日公開競投，其中最貴一個濕貨攤位以五萬一千元成交，較底價高出九點四倍，總成交額超過二百七十三萬元。有花農認為今年競投狀況比想像中激烈，而疫情下市民留港過年，預料年宵市道暢旺。食環署則指市民已習慣在疫情下生活，因此今年競投氣氛較去年熱烈。維園年宵市場連續兩年只設濕貨攤位，明年共有一百七十五個攤位，昨日起一連兩日進行公開競投。首日競投氣氛熱烈，共有一百二十個濕貨攤位經競投後租出，成交價由底價五千四百四十元至五萬一千元不等，平均競投價約為二萬二千七百六十元。最貴一個濕貨攤位成交價為五萬一千元，約為底價的九點四倍，總成交額為二百七十三萬一千三百四十元。去年競投最高成交價只為三萬一千元，約為底價的五點七倍。蘭花花農楊小龍指原計劃競投四個攤位，但競投狀況比想像中激烈，形容一出價就有人抬價，昨早只以底價五千四百四十元投得一個攤位。他又指以前就算經歷「沙士」及金融風暴，港人過年時仍會買花轉運，相信明年年宵市道暢旺。多年都有競投的「桃花大王」劉海濤昨日投得十二個攤位，他指疫情下大部份市民留港過年，加上政府早前派發五千元消費券，帶動消費氣氛，預期花市人流大增，強調非常看好今年市道。入場須掃「安心出行」食環署衛生總督察周勁時亦指，市民已習慣在疫情下如常生活，為競投者掃除不明朗因素，因此今年競投氣氛較去年熱烈。他說今年市民進入年宵市場，須先使用安心出行，署方屆時亦會張貼多個二維碼，並加派人手，協助現場的市民。但市民如有困難，亦可登記個人資料。他強調市民已熟習使用安心出行，相信不會因此降低入場意欲。此外，如疫情轉差，或出現極端情況，當局不排除取消年宵。此外，餘下五十五個濕貨攤位，將於今日上午九時起公開競投。