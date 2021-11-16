沙田萬怡酒店外傭檢疫房 不足半小時爆滿

沙田萬怡酒店下月八日起用作來港外傭的指定檢疫酒店，提供五百個房間，昨早九時半起可供預訂，每房每晚收費六百五十元，但在網站開放後不足半小時，網站已顯示下月、明年一月及二月已沒房間可供選擇。檢疫酒店會因應整體訂房情況，調整每日可供預訂房間數目。但在沙田萬怡酒店網站開放申請後不足半小時，網站已顯示下月、明年一月及二月已沒房間可供選擇。香港僱傭代理協會主席張結民表示，酒店開放預約期至明年二月，並指成功預訂十多間房間，認為是次網上系統較竹篙灣檢疫中心好。他認為菲律賓及印尼疫情近日放緩，政府應再增加至少五百間房間，才可消化未來三至四個月內約七千名來港外傭。