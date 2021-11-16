正當中港兩地專家加緊研究通關，國泰航空機師由德國返港後確診感染新冠病毒，令人對本港外防輸入是否存在漏洞，產生疑竇。由於機組人員是豁免組別人士，他們執勤回港後，在機場接受病毒檢測呈陰性結果便獲放行，毋須隔離，即可回家，但機師其後發病，引起病毒走入社區的疑慮，一旦觸發新一波疫情，中港通關又會無望。當局必須檢討這個由豁免檢疫而引起的外防漏洞。 港大感染及傳染病中心總監何栢良建議，機組人員抵港後，不再獲豁免強檢，須入住檢疫酒店隔離七天。這個建議，應有助防止機組人員把病毒帶入社區的風險，是否隔離七日？在家居或酒店？有待政府研究。一旦落實新檢疫措施，將會令空運人手緊張，進而影響空中客貨...

2021-11-16