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下周顯著轉涼 料最低12度

2021-11-16 列印
下周顯著轉涼 料最低12度
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　　天文台預測一道冷鋒會在下周初橫過華南沿岸，本港會顯著轉涼，並有幾陣雨，沙田、上水等只有十四度，打鼓嶺更只得十二度。

　　天文台指東北季候風會在未來一兩日持續影響華南沿岸，一股季候風補充會在周四抵達廣東沿岸，本周氣溫二十一至二十六度，但一道冷鋒會在下周初橫過華南沿岸。下周一氣溫介乎十七至二十一度，天氣顯著轉涼，大致多雲，有幾陣雨。下周二氣溫介乎十六至十九度，初時有一兩陣雨，日間短暫時間有陽光，預測早上七時大埔、沙田、上水等只有十四度，打鼓嶺更只得十二度。下周三氣溫介乎十五至十九度，天氣清涼。



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