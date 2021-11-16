  • 2021年11月16日 星期二
  • 26º
  • 60%
熱門： 消委會鑄鐵鍋野豬聲夢MIRROR

日報新聞 > 港聞

墮海殉職林婉儀 獲金英勇勳章

2021-11-16 列印
■政府再向水警總督察林婉儀追授金英勇勳章。
Previous Next

　　水警總督察林婉儀九月底在沙洲對出海面追截走私快艇時，不幸墮海殉職，繼上月警方破天荒向她追授總督察榮譽職銜，政府再向她追授金英勇勳章，以表揚她執行警務工作的無私奉獻精神。

　　政府昨在憲報公佈行政長官向已故總督察（追授）林婉儀追授金英勇勳章，嘉許語提到林婉儀果敢無私，為履行反走私活動的職務，竭盡所能去制止快艇的危險行為，卻慘遭無情奪去生命，展示最高典範的英勇精神，形容她「英勇無畏」、「竭誠奉公」及「克盡厥職」，因而向她追授勳章，於本月舉行的二○二一年度勳銜頒授典禮中頒授。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd