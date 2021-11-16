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美股中段升81點

2021-11-16 列印
　　雖然美國上周公布的通脹數據高企，但市場已逐步消化其不利影響，美股昨晚早段仍然向好。

　　杜指中段報三六一八一點，升八十一點；納指則報一五八六四點，跌十四點。滙控美國預託證券價格見四十五點六一港元，零點四一港元；騰訊則見四百九十二點三一港元，升零點五一港元。



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