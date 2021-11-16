特首擔任主禮嘉賓 讚揚「勇於創新」 傑出領袖頒獎禮冠蓋雲集

星島新聞集團主辦的「二〇二〇年傑出領袖選舉」頒獎典禮晚宴，昨晚假香港君悅酒店隆重舉行，向五個組別的社會翹楚精英頒發「傑出領袖」殊榮，多位司局級官員、商界領袖和社會名人出席。特首林鄭月娥與星島新聞集團主席郭英成主禮，林鄭月娥致辭時，形容香港否極泰來、撥開雲霧見青天。她表示，五度獲邀為傑出領袖選舉頒獎典禮主禮嘉賓，今年是首次致辭，相信因為新人事、新作風，以及其任期即將屆滿，市民或想聽其臨別贈言。
她提到，觀察過去二十多屆傑出領袖得獎者，加上在政府服務多年的經驗，總結傑出領袖的特質是「勇於創新，敢於實踐」，有創新的理念，且敢於走在時代前面，做行業領頭羊。她又指立法會提名期剛結束，肯定參選人的勇氣及服務社會的心，希望行政機關內有更多「勇於創新，敢於實踐」的官員，呼籲各界的傑出領袖，於明年七月一日加入「已降溫的廚房」，服務香港。
郭英成致辭時表示，得獎的傑出領袖在各自領域展現卓越擔當，持續為香港貢獻力量，為年輕一代樹立榜樣，努力推動社會進步，並感謝贊助商嘉華地產，以及評審委員會主席袁國強和眾位評審委員，讓傑出領袖選舉得以順利舉行。他提到，全球經歷新冠疫情衝擊，香港社會及市民面對嚴峻挑戰，而星島一直堅守傳媒人的崗位，與社會共同抗疫、迎難而上。他指出，星島新聞集團將以智慧化，數字化為發展目標，以新媒體為發展方向，全力服務社會及全球華人，希望大家相信星島能改變、改革及創新。
星島新聞集團始於一九九四年創辦「傑出領袖選舉」，至今踏入二十七年，多年來表彰過逾百位傑出優秀的領袖，他們對香港貢獻良多，承先啟後，鼓勵年輕人敢於創新和勇往直前，為香港樹立良好典範。
選舉的評審委員會成員由各個界別的社會賢達及權威人士組成，主席由資深大律師袁國強擔任，而委員有七位，包括香港中華廠商聯合會永遠名譽會長陳永棋、香港賽馬會主席兼恒隆地產有限公司非執行董事陳南祿、突破匯動青年會長蔡元雲醫生、立法會主席梁君彥、香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉、香港中文大學外科榮休講座教授李國章，及世界家庭醫學組織主席李國棟。
出席盛會的政經界和社會名人，包括律政司司長鄭若驊、財政司司長陳茂波、公務員事務局局長聶德權、發展局局長黃偉綸、食衞局局長陳肇始、海關關長何珮珊、西九文化區管理局董事局主席唐英年、強積金管理局主席劉麥嘉軒、香港數碼港管理有限公司董事局主席林家禮博士、嘉華集團執行董事呂耀華和夫人等，昨晚一同見證五個界別得獎人誕生。
2020年傑出領袖選舉得獎名單
組別：工商/金融
得獎者：張國榮先生
建滔集團有限公司創辦人及主席
頒獎嘉賓：陳茂波先生
香港特別行政區政府財政司司長
組別：社區/公共事務/
環境保育
得獎者：「生命熱線」
頒獎嘉賓：劉麥嘉軒女士
強制性公積金計劃管理局主席
組別：教育/專業/
科技及創新
得獎者：莫樹錦教授
香港中文大學醫學院腫瘤學系系主任兼李樹芬醫學基金腫瘤學教授
頒獎嘉賓：李國章教授
香港中文大學外科榮休講座教授
組別：體育/文化/演藝
得獎者：王國潼教授
國寶級二胡大師
頒獎嘉賓：唐英年先生
西九文化區管理局董事局主席
組別：青年企業家
得獎者：鄭文輝先生
MAD Gaze創龍企業解決方案有限公司創辦人及行政總裁
頒獎嘉賓：林家禮博士
香港數碼港管理有限公司董事局主席