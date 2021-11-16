特首擔任主禮嘉賓 讚揚「勇於創新」 傑出領袖頒獎禮冠蓋雲集

星島新聞集團旗下《星島日報》、《頭條日報》及《英文虎報》（The Standard）主辦的「2020年傑出領袖選舉」頒獎典禮，昨晚假香港君悅酒店隆重舉行，向五個組別的社會翹楚精英頒發「傑出領袖」殊榮，眾多政商名人齊見證得獎者誕生。星島新聞集團主辦的「二〇二〇年傑出領袖選舉」頒獎典禮晚宴，昨晚假香港君悅酒店隆重舉行，向五個組別的社會翹楚精英頒發「傑出領袖」殊榮，多位司局級官員、商界領袖和社會名人出席。特首林鄭月娥與星島新聞集團主席郭英成主禮，林鄭月娥致辭時，形容香港否極泰來、撥開雲霧見青天。她表示，五度獲邀為傑出領袖選舉頒獎典禮主禮嘉賓，今年是首次致辭，相信因為新人事、新作風，以及其任期即將屆滿，市民或想聽其臨別贈言。她提到，觀察過去二十多屆傑出領袖得獎者，加上在政府服務多年的經驗，總結傑出領袖的特質是「勇於創新，敢於實踐」，有創新的理念，且敢於走在時代前面，做行業領頭羊。她又指立法會提名期剛結束，肯定參選人的勇氣及服務社會的心，希望行政機關內有更多「勇於創新，敢於實踐」的官員，呼籲各界的傑出領袖，於明年七月一日加入「已降溫的廚房」，服務香港。郭英成致辭時表示，得獎的傑出領袖在各自領域展現卓越擔當，持續為香港貢獻力量，為年輕一代樹立榜樣，努力推動社會進步，並感謝贊助商嘉華地產，以及評審委員會主席袁國強和眾位評審委員，讓傑出領袖選舉得以順利舉行。他提到，全球經歷新冠疫情衝擊，香港社會及市民面對嚴峻挑戰，而星島一直堅守傳媒人的崗位，與社會共同抗疫、迎難而上。他指出，星島新聞集團將以智慧化，數字化為發展目標，以新媒體為發展方向，全力服務社會及全球華人，希望大家相信星島能改變、改革及創新。星島新聞集團始於一九九四年創辦「傑出領袖選舉」，至今踏入二十七年，多年來表彰過逾百位傑出優秀的領袖，他們對香港貢獻良多，承先啟後，鼓勵年輕人敢於創新和勇往直前，為香港樹立良好典範。選舉的評審委員會成員由各個界別的社會賢達及權威人士組成，主席由資深大律師袁國強擔任，而委員有七位，包括香港中華廠商聯合會永遠名譽會長陳永棋、香港賽馬會主席兼恒隆地產有限公司非執行董事陳南祿、突破匯動青年會長蔡元雲醫生、立法會主席梁君彥、香港大學李嘉誠醫學院院長梁卓偉、香港中文大學外科榮休講座教授李國章，及世界家庭醫學組織主席李國棟。出席盛會的政經界和社會名人，包括律政司司長鄭若驊、財政司司長陳茂波、公務員事務局局長聶德權、發展局局長黃偉綸、食衞局局長陳肇始、海關關長何珮珊、西九文化區管理局董事局主席唐英年、強積金管理局主席劉麥嘉軒、香港數碼港管理有限公司董事局主席林家禮博士、嘉華集團執行董事呂耀華和夫人等，昨晚一同見證五個界別得獎人誕生。2020年傑出領袖選舉得獎名單組別：工商/金融得獎者：張國榮先生建滔集團有限公司創辦人及主席頒獎嘉賓：陳茂波先生香港特別行政區政府財政司司長組別：社區/公共事務/環境保育得獎者：「生命熱線」頒獎嘉賓：劉麥嘉軒女士強制性公積金計劃管理局主席組別：教育/專業/科技及創新得獎者：莫樹錦教授香港中文大學醫學院腫瘤學系系主任兼李樹芬醫學基金腫瘤學教授頒獎嘉賓：李國章教授香港中文大學外科榮休講座教授組別：體育/文化/演藝得獎者：王國潼教授國寶級二胡大師頒獎嘉賓：唐英年先生西九文化區管理局董事局主席組別：青年企業家得獎者：鄭文輝先生MAD Gaze創龍企業解決方案有限公司創辦人及行政總裁頒獎嘉賓：林家禮博士香港數碼港管理有限公司董事局主席