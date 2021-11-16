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奧地利強制未打針者居家抗疫

2021-11-16 列印
　　歐洲多國收緊防疫措施，以應對新一波新冠疫情。奧地利目前約有六成半人口已完全接種疫苗，是比率最低的西歐國家之一。奧地利政府由當地周一起，強制要求幾百萬名未接種疫苗人士居家抗疫，禁令將維持十日，十二歲或以下兒童獲豁免。

　　德國政府則正考慮立法恢復強制在家上班規定。根據相關草案，若僱主無法提供員工進入辦公室的正當理由，就必須允許員工在家工作。而所有在辦公室工作的員工，亦須出示疫苗接種證明，或是檢測陰性結果。



　　此外，內地前天新增三十二宗本地個案，遼寧大連佔二十五宗。

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