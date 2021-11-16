聘用外傭家庭 生育二胎率高13%

浸會大學對香港家庭聘用外傭情況進行研究，發現全港有約兩成夫婦聘請外傭，已婚夫婦對外傭需求在過去四十年大幅上升；研究又發現，聘用外傭令夫婦生育率上升，生育第二名子女的機率，較沒有聘用外傭的夫婦多約十三個百分點。研究團隊在一八至一九年間訪問約二千對夫婦，妻子年齡介乎十八至五十五歲，當中約兩成半曾聘用外傭。在二〇一〇年代結婚夫婦在十年內開始聘用外傭的比例較上世紀八十年代結婚的夫婦，多出二十三個百分點。研究亦重點調查至少擁有一名子女、有聘用外傭的在職已婚夫婦，發現有聘用外傭較無聘用的家庭中用於家務的時間較少，育兒的時間較多，每星期平均多約三小時，而家務安排評價亦較高分。