趙家賢被咬甩耳案 被告否認打人稱「打狗」

一名中年漢前年十一月，涉於太古城以刀刺傷多人，時任區議員趙家賢於協助調解市民衝突時，遭對方咬甩部份左耳，被告陳真否認三項有意圖而傷人罪及一項普通襲擊罪，案件昨於高等法院開審。控方代表大律師開案陳詞指，前年十一月三日太古城中心商場內有公眾活動，當時事主溫浩倫與太太梁碧琪，相約堂姐梁瑩瑩及其兒子吃晚飯。惟四人步出太古城中心，溫聽到被告以普通話叫道「光復台灣」，其間與被告爭執，後遭對方以刀劏肚，溫流血倒地，被告再以刀插向溫背部，之後再用刀襲擊梁碧琪背部，兩人雙雙倒地。梁碧琪其後起身入商場求助，被告亦起來轉而襲擊梁瑩瑩。當時身處商場的趙家賢到場支援。趙問被告「點解打人？」，被告指「我唔係打人，我係打狗。」趙家賢伸手攔阻被告時遭咬甩左耳。控方指被告非法及惡意傷害趙溫梁三人，有意圖使其重傷。