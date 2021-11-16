港男女平均預期壽命達82.9及88歲

《香港統計月刊》專題文章顯示香港居民更長壽，統計顯示一九八六年男性出生時的平均預期壽命為七十四點一年，而女性則為七十九點四年；二○二○年男性及女性的相應數字，分別增至八十二點九年及八十八年。但由於人口高齡化，死亡人數卻呈現上升趨勢。統計顯示，香港死亡數目從一九八六年的二萬五千九百一十二人，增至二○二○年的五萬零六百六十六人。在同期內，粗死亡率從一九八六年的每千人有四點七人死亡，增加至二○二○年的每千人有六點八人死亡。統計處又提到，在二○○六年至二○二○年期間，腫瘤、呼吸系統疾病及循環系統疾病仍然是主要的死亡原因。腫瘤仍然是男性死亡的首要原因；循環系統疾病本來是女性死亡的首要原因，但在二○一六年，腫瘤取代循環系統疾病成為女性死亡的首要原因。