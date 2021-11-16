逾半拖鞋樣本防滑不如理想

消委會測試三十款家居拖鞋，發現超過一半樣本於濕滑地面的防滑表現未如理想，結果亦顯示一個售價十元的樣本，總評分較售價最高，較售價五百二十元一對的拖鞋為高，顯示價格與產品的防滑表現沒有必然關係。消委會提醒在選購拖鞋時，不宜盡信產品的「防滑」、「止滑」聲稱，應仔細選擇有較佳防滑效果的鞋底物料及坑紋設計的款式。拖鞋在不同物料的地面上有不同的防滑效果，橡膠物料製造的鞋底一般較重，但有較佳防滑效果，而較深較闊的鞋底坑紋，有助於濕滑的環境中排開水分。