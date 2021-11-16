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刀客連劫兩的哥落網

2021-11-16 列印
　　有男子假扮乘客截乘的士，並要求前往僻靜地方，繼而亮刀指嚇，連環打劫兩名的哥，有人恐賊人對其不利，交出一千五百元現金，事主及後報案求助，警方昨拘捕一名二十九歲男子，涉嫌「行劫」。

　　警方屯門警區刑事支援隊主管督察霍靉琳表示，兩名新界的士司機分別於前晚六時及昨日凌晨報案，指在屯門蝴蝶灣及內河碼頭附近被一名年約三十歲假扮乘客的男子打劫。案情指，疑犯分別在兆山苑及友愛邨路邊攔截的士，登車後向司機表明目的地，惟尚未抵達，即要求司機將車輛停泊於僻靜路段一旁，並亮出一把十三厘米長𠝹刀，從後指嚇。



　　據了解，其中有一名涉事的哥因擔心自身安全，交出一千五百元現金，而另一名司機疑不岔「血汗錢」被劫，與疑犯發生糾纏，疑犯事敗逃去。

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