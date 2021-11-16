警方屯門警區刑事支援隊主管督察霍靉琳表示，兩名新界的士司機分別於前晚六時及昨日凌晨報案，指在屯門蝴蝶灣及內河碼頭附近被一名年約三十歲假扮乘客的男子打劫。案情指，疑犯分別在兆山苑及友愛邨路邊攔截的士，登車後向司機表明目的地，惟尚未抵達，即要求司機將車輛停泊於僻靜路段一旁，並亮出一把十三厘米長𠝹刀，從後指嚇。
據了解，其中有一名涉事的哥因擔心自身安全，交出一千五百元現金，而另一名司機疑不岔「血汗錢」被劫，與疑犯發生糾纏，疑犯事敗逃去。
現時不少人都喜歡使用俗稱「港女煲」的鑄鐵鍋，但消費者委員會測試市面七款鑄鐵鍋樣本，發現其中四款的金屬釋出量超標，其中一款名為Lodge的無琺瑯塗層鑄鐵鍋，鐵釋出量超標五十四倍；另一款名為Bruno的琺...
2021-11-16
內地上月房價昨日出爐。據國家統計局表示，內地十月七十個大中城市商品住宅銷售價格，按月總體延續略為下跌態勢，按年升幅繼續放緩。不過一線城市新建商品房價就按年升百分之五。內媒分析指，房價下跌除了是需求端和...
2021-11-16
五月逝世的「雜交水稻之父」袁隆平，昨日在湖南長沙唐人萬壽園陵墓安葬。同日湖南省農科院亦舉辦追思會及分享近期科研成果進展。 袁隆平的骨灰安葬儀式，在長沙唐人萬壽園陵墓舉行，現場禮賓隊伍手捧白花和袁老遺像...
2021-11-16
火炭半山老牌豪宅碧霞花園，私隱度高，環境清幽，今次介紹該屋苑一個4房雙套大單位，實用面積1492方呎，業主豪花150萬裝潢，裝潢清新又時尚，廳堂及其中2間房均向南，近望內園綠樹，最新叫價1800萬。 ...
2021-11-16
作為內地第三間證券交易所的北交所昨日正式面世，首批81家上市公司當中，10隻直接在北交所上市的新股全線高開，部分較定價大升逾4至5倍，並多次觸發臨時停牌。北交所開市首日全日成交額95.7億元人民幣。 ...
2021-11-16
荷蘭上輪於世界盃歐洲區外圍賽G組兩度領先下被黑山逼和，錯過提早出線決賽周機會，隊長華基爾雲迪積克為爭取首戰國際大賽決賽周，呼籲隊友上下一心在今晚尾輪主場擊敗挪威。前鋒迪比準備以入球助隊長完成心願，領橙軍贏波奪首名決賽周入場券。 （有線601、661台周三凌晨3:45直播） 上輪荷蘭於兩度領先的大好形勢下，最後十分鐘連失兩球被黑山逼和2:2，錯失提早一輪篤定首名出線決賽周機會。猶幸橙軍於G組榜首仍領先二、三位的土耳其和挪威兩分，今仗取勝便確定首名晉級決賽周。該隊隊長雲迪積克為免錯失首戰國際賽決賽周良機，呼籲隊友全力擊敗挪威：「我很渴望可以帶領球隊出戰卡塔爾世界盃決賽周，我們必...
2021-11-16
從引入未來漢堡掀起港人新派素食意識，到開素食餐廳、零售超市、廚藝教室，現在更發展到推出自家OmniFoods素肉食材，如新豬肉、新餐肉、新魚柳等，介紹素食店，試問怎少得本地素食先鋒Green Comm...
2021-11-12
MIRROR昨日出席csl. 5G x MIRROR企劃活動，吸引數百「鏡粉」到場支持，一直有傳組合出騷價昂貴，隊長楊樂文（Lokman)表示從來唔知身價，亦冇睇過糧單，王智德（Alton)就話12人...
2021-11-16
正當中港兩地專家加緊研究通關，國泰航空機師由德國返港後確診感染新冠病毒，令人對本港外防輸入是否存在漏洞，產生疑竇。由於機組人員是豁免組別人士，他們執勤回港後，在機場接受病毒檢測呈陰性結果便獲放行，毋須隔離，即可回家，但機師其後發病，引起病毒走入社區的疑慮，一旦觸發新一波疫情，中港通關又會無望。當局必須檢討這個由豁免檢疫而引起的外防漏洞。 港大感染及傳染病中心總監何栢良建議，機組人員抵港後，不再獲豁免強檢，須入住檢疫酒店隔離七天。這個建議，應有助防止機組人員把病毒帶入社區的風險，是否隔離七日？在家居或酒店？有待政府研究。一旦落實新檢疫措施，將會令空運人手緊張，進而影響空中客貨...
2021-11-16
前任姚廄駐從化副練黃裕亨，早前因有私事須回港處理，並未能在短時間內返回從化崗位，馬會因而決定撤銷其今季在從化馬場的副練牌照，但畢竟馬會理解其暫離崗位的理由，所以已決定會安排他暫到韋達馬房任騎馬人至今季結束，至於來季會否續任同一職位或重任副練，甚至回到從化工作，則有待馬會季尾另作決定。 馬場浮世繪
2021-11-16