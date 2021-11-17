無法確保隊伍自由出入境 ﻿七欖賽再延至明年11月﻿﻿﻿

歐美疫情反彈，外隊難來港參加國際體育賽事。原定於明年四月舉行的國際七人欖球賽，將再推遲至明年十一月才舉行，已是賽事第五次取消或延期。大會表示，無法確保來年四月所有參賽隊伍都能自由出入境，唯有再次押後賽事，期望在延期期間，全球疫苗接種率繼續增長，讓球賽可順利舉行。香港欖球總會和國際欖球理事會宣佈，原定於明年四月舉行的國際七人欖球賽，將再度延期至明年十一月四至六日舉行。欖總行政總裁麥偉彬（Robbie McRobbie）表示，大會無法確保來年四月所有參賽隊伍都能自由出入境，以及賽事能以高水準上演，故唯有將賽事再次押後，從而消解球隊、球迷的顧慮以及欖總在營運財務上面臨的各種不確定性。第五次取消或押後賽事大會指，自疫情以來，為應對參賽隊伍因旅遊限制而面臨的不確定因素，已先後五次延期或取消賽事，是次延期是至今最長的一次，宣佈延期之日與賽事舉行日期間相距將近一年，希望在此期間，全球疫苗接種率將繼續增長，而香港的邊境也能逐漸開放，讓球賽可順利迎接所有隊伍蒞臨參賽。欖總亦指，自疫情大流行至今已累計虧損二億港元，球賽連番延期，迫使總會用盡財政儲備，裁減超過四成員工，並結束其職業球員計劃。二○二一年立法會選舉，批發及零售界候選人、自由黨的邵家輝表示，若各地訪客在遵守隔離規定的情況下，來港參與國際七人欖球賽，認為航空、旅遊、酒店、零售等行業都會歡迎。但他指，不少地區正採取「與病毒共存」模式，與香港期望清零不同，加上本港大前提為與內地通關，故他認為球賽延期舉行亦是一個好選擇。同樣參選該界別的候選人包括廣東省政協委員林至頴。