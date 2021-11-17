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德返港三確診機員 基因排序幾乎一致

2021-11-17 列印
　　三名國泰機組人員早前返港後確診，帶有變種病毒株，返港前曾先後入住德國同一間酒店。衞生防護中心表示，確診的三名機師，病毒基因排序幾乎一致，顯示三人極有可能在德國酒店逗留時受感染。

　　同時，東涌福朋喜來登酒店十五樓先後有兩名正檢疫的住客確診，涉及基因排序相同的「Delta」變種病毒株AY.4.2亞系的群組。中心上周五於相關房間和樓層採集環境樣本，當中十三個樣本呈陽性。



　　本港昨日新增一宗輸入個案，帶有L452R變異病毒株。二十一歲的女患者前日由印度抵港，在機場檢測呈陽性，曾於印度接種兩劑新冠疫苗。

　　此外，醫管局表示，所有確診病人昨日起，會獲安排在北大嶼山醫院香港感染控制中心、或瑪嘉烈醫院的醫管局傳染病中心留醫，正有四十人分別在兩個地方留醫，全部情況穩定。

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