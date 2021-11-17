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對疫苗安全及成效港年輕群組有保留

2021-11-17 列印
對疫苗安全及成效港年輕群組有保留
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　　本港疫苗接種率停滯不前，城大於六月訪問逾七千位來自香港、新加坡、日本、南韓、英國及美國的市民，發現香港的年輕群組對疫苗的安全及成效較有保留。

　　調查亦發現，相較其他地方，港人對疫苗抱有一定的質疑，並傾向不願說服身邊人接種疫苗。香港跟韓國和新加坡一樣，市民對制度愈缺乏信任，愈相信疫苗是為了追蹤和管控。



　　調查團隊認為，訪問結果顯示香港逐步出現接種疫苗的瓶頸，是因本地長期維持低感染和零確診，建議政府考慮和具公信力的社區組織和教育機構協作，為特定年齡、教育和收入群組，提供針對性的公共衛生資訊和地區支援，減低公眾對疫苗效能和個人私隱的疑慮。

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