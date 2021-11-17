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拜登憂港人權 中方反對美干涉內政

2021-11-17 列印
　　中美元首昨早舉行歷時三小時的視像會晤，白宮指美國總統拜登對中國在香港等地侵犯人權的行為提出擔憂。外交部發言人趙立堅表明，堅決反對任何國家借人權問題干涉中國內政。在北京，外交部發言人趙立堅表示，美方在會晤中，就包括香港在內的所謂人權問題提出關切，但中方重申，包括香港在內的事務是中國內部事務，堅決反對任何國家借人權問題干涉中國內政，已經就包括涉港人權在內的問題闡明立場。

　　趙立堅又指兩國元首同意以多種形式保持聯繫，中方對包括面對面會晤形式持開放態度，最重要是要雙向而行，用行動營造氛圍。



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