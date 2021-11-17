  • 2021年11月17日 星期三
  • 23º
  • 73%
熱門： 杜汶澤疫苗野豬居屋哥哥

日報新聞 > 港聞

摩根CEO抵港免檢疫 林鄭：因涉及經濟

2021-11-17 列印
■摩根大通行政總裁戴蒙。
Previous Next

　　彭博社報道，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）前日抵港，短暫停留三十二小時，獲豁免隔離檢疫，隨後飛往倫敦。特首林鄭月娥指本港雖已取消大部份豁免檢疫群組，但仍有少量按法律基礎「個人豁免」。她解釋今次個案是由政務司司長批核，理據是涉及經濟，指「畢竟是一家大銀行，在港有重要業務」，又強調行程有限制，認為風險完全可控。呼吸系統專科醫生梁子超認為豁免檢疫須做好監控，否則會是大漏洞，如影星妮歌潔曼曾於八月底來港拍劇獲免檢疫隔離，但曾出現在商場是極不理想，獲豁免人士要遵守行程規定。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
《全港100間勁好味餐廳》
2022-23JUPAS大學聯招選科指南
2022-23 升中選校天書
頭條日報 X OTO激安祭 低至2折
下載頭條App
hd