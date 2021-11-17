澳門明年續向永久居民派萬元

賀一誠昨到立法會發表明年度《施政報告》，將會延續惠民措施，包括現金分享繼續實施，政府亦續向永久居民發放六百澳門元醫療券。明年度敬老金維持九千澳門元等，措施估計涉及總金額為二百零四億澳門元，並會推出新的惠民措施優化民生工作，增強居民的獲得感和幸福感，如新增一間支援照顧者的服務中心等。
他又指若澳門疫苗接種達八成，則有條件與內地商討重開旅行團，而澳門是否放寬外地人士入境措施需審慎考慮。
疫情和緩，本港失業率進一步下跌，最新失業率降至百分之四點三，較早前回落零點二個百分點，其中餐飲服務業的失業率明顯下跌零點八個百分點，至百分之七點七。有餐飲業界代表透露，業內人手短缺，出現「搶人」的問題...
2021-11-17
中共第三份歷史決議的全文昨日公佈，全長逾三萬六千多字，分七大部份。除了決議全文，同日亦發佈中共總書記習近平對有關決議作出的說明全文。 中共第十九屆六中全會上周四於北京閉幕，會上審議並通過《中共中央關於...
2021-11-17
中國國家主席習近平和美國總統拜登周二早上舉行歷時三小時的視像會晤，習近平強調，兩國應互相尊重，建立更好溝通，和平共存，合作共贏。拜登表示，望坦誠對話，雙方須避免發生衝突。中媒報道，兩國元首認為，此次會...
2021-11-17
據《星島地產網》報道，二手紛錄減價成交個案。利嘉閣助理分區經理林偉明表示，粉嶺逸峯2座中層E室，面積約508方呎，為兩房間隔，望內園景觀，議價後以690萬元易手，呎價約13583元。據了解，原業主20...
2021-11-17
美國零售數據理想，加上重磅股沃爾瑪及家得寶業績均勝預期，美股早段全線向好。杜指早段曾升逾200點，至36294點；標普500指數以及納斯達克指數則曾升0.2%。 杜瓊斯工業平均指數今晨四時報3...
2021-11-17
意大利四個月前才奪得歐洲國家盃，周一世界盃歐洲區外圍賽C組最後一輪，卻作客0:0悶和篤定出局的北愛爾蘭，被同日全取三分的瑞士踢落次席，要透過附加賽爭決賽周門券。今仗未能取勝，無疑是意軍致命傷，但中場佐真奴費路兩鬥瑞士各射失一球十二碼，兩仗俱和可謂種下禍根。 周一賽前，意大利和瑞士同得十五分，前者得失球差以兩球優勢居榜首，只要作客擊退早已出局的北愛就大有機會直接躋身決賽周。 然而，他們全場有七成控球率，惟十二次射門俱沒有威脅，意外互無紀終場，相反瑞士靠下半場連入四球，主場4:0大勝保加利亞，後上成C組首名，意軍只得第二轉戰附加賽，隨時要硬碰瑞典或威爾斯等。 悶和北愛變...
2021-11-17
Tommy Hilfiger繼早前找來韓星金秀賢出任品牌秋季大使後，最近又有新搞作！今次是夥拍Timberland聯手炮製新系列，新作結合兩者設計精髓，又以可持續發展素材製作，展現懷舊況味的同時，不失...
2021-11-15
1986年港姐亞軍，54歲的吳婉芳與已故富豪老公胡家驊育有兩子一女，分別是26歲大仔胡智略（Casper）、二仔胡智同（Lynus）及女兒胡智晴（Helene）。日前大仔胡智略與霍英東的28歲孫女霍詠...
2021-11-17
新冠肺炎變種病毒在歐美肆虐，香港外防輸入的風險驟增，現在就要加快建立社會的免疫屏障。除了繼續游說合資格人士去打針，還要加快為三至十七歲兒童及青少年打針。家長要相信醫學數據，接種滅活疫苗，對兒童和青少年安全，不應猶豫，當政府決定推出接種計劃，就應帶子女去打針，既保護子女健康成長，也為家庭建立免疫牆。 迄今為止，本港共有四百六十八萬一千多人打了第一針，總接種率為百分之六十九點五，要再推高，難度愈高，但可以透過擴大為三至十七歲兒童和青少年打針，提高全民的接種率，為社會建立較為鞏固的抗疫力。另外，鑑於歐美亦有不少兒童和青少年染疫，本港不能再等，否則在學校一旦爆疫，除了學童的長遠健康...
2021-11-17
第二場四班一二○○米。此場多數實力馬屬置中或後追型，而且全場沒一匹是正宗前領型馬，所以隔晚曾是大熱的「歡樂好友」，憑跑法偏向主動，照理是爭勝黃金機會。不過博彩從來要考慮值博率，一匹插班後跑過逾二十場，...
2021-11-17