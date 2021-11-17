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澳門明年續向永久居民派萬元

2021-11-17 列印
　　特首林鄭月娥在早前發表的《施政報告》，沒向市民派糖。而澳門行政長官賀一誠昨發表新一份《施政報告》，宣佈明年繼續向永久居民派一萬澳門元，非永久居民派六千元，是連續十五年向居民派錢。

　　賀一誠昨到立法會發表明年度《施政報告》，將會延續惠民措施，包括現金分享繼續實施，政府亦續向永久居民發放六百澳門元醫療券。明年度敬老金維持九千澳門元等，措施估計涉及總金額為二百零四億澳門元，並會推出新的惠民措施優化民生工作，增強居民的獲得感和幸福感，如新增一間支援照顧者的服務中心等。



　　他又指若澳門疫苗接種達八成，則有條件與內地商討重開旅行團，而澳門是否放寬外地人士入境措施需審慎考慮。

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