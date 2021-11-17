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﻿恒隆×女青「智愛無垠」認知友善計劃 長者藝術創作「耆藝‧不凡」

2021-11-17 列印
■（左起）高錕慈善基金董事及執行委員會委員趙夏瀛醫生、香港基督教女青年會服務總監（耆年服務）周華達先生、社會福利署觀塘區福利專員顧國麗女士、 恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅女士、香港基督教女青年會服務總監（青年及社區服務）林遠濠先生、高錕慈善基金主席高黃美芸女士為「社區共融日」進行啟動禮。
■「賽馬會高錕腦伴同行」流動車社區檢測站為公眾進行免費健腦諮詢及認知檢測。
■計劃支援下，照顧者劉國輝(左)與太太陳艷紅感到生活輕鬆愉快。
■(中至右) 高錕慈善基金主席高黃美芸女士，以及董事及執行委員會委員趙夏瀛醫生向市民分享照顧認知障礙症患者的點滴。
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        一對翅膀手勢配上一臉笑容，展現長者的不同能力！上周六淘大商場放置一個大型亮麗的翅膀藝術裝置，場內更展出由認知障礙症長者親手創作的藝術作品，彰顯一班長者「耆藝不凡」，吸引逾2,000名認知障礙症家庭及社區人士參與，氣氛熱鬧。恒隆地產與香港基督教女青年會（「女青」）合辦的《恒隆×女青「智愛無垠」認知友善計劃─ 社區共融日》，致力加強大眾對認知障礙症的認識，建設關愛共融的社區。

　　《社區共融日》為提升市民對認知障礙症患者的認識和關注，在商場特別放置一個名為「耆藝不凡 展翅翺翔」的大型翅膀藝術裝置，每一條五彩繽紛的羽毛都盛載著認知障礙症長者及其照顧者的故事，寓意即使患有認知障礙症，也能創造屬於自己的翅膀，在天空中翺翔，成為一班「耆藝‧不凡」的長者和護老者。同時，「賽馬會高錕腦伴同行」流動車亦在場內設有免費健腦諮詢及認知檢測站，為有需要人士提供轉介服務。



　　今次活動邀請到多位主禮嘉賓主持啟動禮，包括恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅女士、社會福利署觀塘區福利專員顧國麗女士、香港基督教女青年會服務總監（耆年服務）周華達先生及香港基督教女青年會服務總監（青年及社區服務）林遠濠先生等。

商界積極響應 建設共融社會

　　恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅女士在會上表示：「恒隆地產一直致力推動社會及環境的可持續發展。有鑑於人口老化，不少長者被診斷患上認知障礙症，於是恒隆與女青攜手推出為期三年的「智愛無垠」認知友善計劃，為認知障礙症患者及其照顧者提供支援；同時訓練我們的義工進行社區服務，並為前線員工提供認知友善培訓，希望為有需要的人士提供適時協助。《社區共融日》正正是此計劃一年的回顧，希望加強大眾對認知障礙症的認識，共建一個多元共融社區，推動社會的可持續發展。」

　　社會福利署觀塘區福利專員顧國麗女士表示︰「認知友善是近年社會的重要課題， 隨着人口高齡化，將有更多認知障礙症患者。恒隆×女青『智愛無垠』認知友善計劃的推出十分適時，能為社會帶來長遠好處，意義重大。社會福利署一直致力透過不同渠道，在社區內推動認知友善，並為患者提供支援，以達至及早介入及護理。我十分高興在這個《社區共融日》上看見認知障礙症長者、照顧者及觀塘區的青年朋友一同參與，亦冀盼計劃能擴闊青年人的眼界；同時希望此計劃能鼓勵更多市民成為認知友善好友，令社區上有更多人理解患者的需要，推動社會共融。」



支援居家安老 散發人間有愛

　　會上，亦邀請到高錕慈善基金主席高黃美芸女士，以及董事及執行委員會委員趙夏瀛醫生以 「不離不棄的愛」為題，分享照顧認知障礙症長者的生活點滴。而一眾幼兒學校學生、長者、青少年義工及恒隆義工，亦以長幼共融為主題進行多場表演。場內的「認知友善藝術廊」更展出由認知障礙症長者親手創作的藝術作品，例如「酒精畫框」及「和諧粉彩」，展現長者的才能。

　　香港基督教女青年會服務總主任（耆年服務）韓慕琼女士表示：「疫情下，認知障礙症患者無法如常到中心接受訓練，於是我們透過『智愛無垠』計劃的五感寶盒，讓患者在家中接受認知訓練，延緩惡化，提升他們的認知能力。今次活動除了社福界努力外，商界在商場也積極參與和推廣，並訓練義工服務患者，使計劃事半功倍。日後希望更多人認識和接納認知障礙症患者，讓他們可以在社區居家安老。」護老者劉國輝表示，整項計劃令患上認知障礙症的太太陳艷紅在家中得到適當的訓練，不但開開心心、減少發脾氣外，亦一起創作畫藝具成功感。

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