﻿恒隆×女青「智愛無垠」認知友善計劃 長者藝術創作「耆藝‧不凡」

一對翅膀手勢配上一臉笑容，展現長者的不同能力！上周六淘大商場放置一個大型亮麗的翅膀藝術裝置，場內更展出由認知障礙症長者親手創作的藝術作品，彰顯一班長者「耆藝不凡」，吸引逾2,000名認知障礙症家庭及社區人士參與，氣氛熱鬧。恒隆地產與香港基督教女青年會（「女青」）合辦的《恒隆×女青「智愛無垠」認知友善計劃─ 社區共融日》，致力加強大眾對認知障礙症的認識，建設關愛共融的社區。《社區共融日》為提升市民對認知障礙症患者的認識和關注，在商場特別放置一個名為「耆藝不凡 展翅翺翔」的大型翅膀藝術裝置，每一條五彩繽紛的羽毛都盛載著認知障礙症長者及其照顧者的故事，寓意即使患有認知障礙症，也能創造屬於自己的翅膀，在天空中翺翔，成為一班「耆藝‧不凡」的長者和護老者。同時，「賽馬會高錕腦伴同行」流動車亦在場內設有免費健腦諮詢及認知檢測站，為有需要人士提供轉介服務。今次活動邀請到多位主禮嘉賓主持啟動禮，包括恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅女士、社會福利署觀塘區福利專員顧國麗女士、香港基督教女青年會服務總監（耆年服務）周華達先生及香港基督教女青年會服務總監（青年及社區服務）林遠濠先生等。商界積極響應 建設共融社會恒隆地產副董事（香港業務總監）劉靜雅女士在會上表示：「恒隆地產一直致力推動社會及環境的可持續發展。有鑑於人口老化，不少長者被診斷患上認知障礙症，於是恒隆與女青攜手推出為期三年的「智愛無垠」認知友善計劃，為認知障礙症患者及其照顧者提供支援；同時訓練我們的義工進行社區服務，並為前線員工提供認知友善培訓，希望為有需要的人士提供適時協助。《社區共融日》正正是此計劃一年的回顧，希望加強大眾對認知障礙症的認識，共建一個多元共融社區，推動社會的可持續發展。」社會福利署觀塘區福利專員顧國麗女士表示︰「認知友善是近年社會的重要課題， 隨着人口高齡化，將有更多認知障礙症患者。恒隆×女青『智愛無垠』認知友善計劃的推出十分適時，能為社會帶來長遠好處，意義重大。社會福利署一直致力透過不同渠道，在社區內推動認知友善，並為患者提供支援，以達至及早介入及護理。我十分高興在這個《社區共融日》上看見認知障礙症長者、照顧者及觀塘區的青年朋友一同參與，亦冀盼計劃能擴闊青年人的眼界；同時希望此計劃能鼓勵更多市民成為認知友善好友，令社區上有更多人理解患者的需要，推動社會共融。」支援居家安老 散發人間有愛會上，亦邀請到高錕慈善基金主席高黃美芸女士，以及董事及執行委員會委員趙夏瀛醫生以 「不離不棄的愛」為題，分享照顧認知障礙症長者的生活點滴。而一眾幼兒學校學生、長者、青少年義工及恒隆義工，亦以長幼共融為主題進行多場表演。場內的「認知友善藝術廊」更展出由認知障礙症長者親手創作的藝術作品，例如「酒精畫框」及「和諧粉彩」，展現長者的才能。香港基督教女青年會服務總主任（耆年服務）韓慕琼女士表示：「疫情下，認知障礙症患者無法如常到中心接受訓練，於是我們透過『智愛無垠』計劃的五感寶盒，讓患者在家中接受認知訓練，延緩惡化，提升他們的認知能力。今次活動除了社福界努力外，商界在商場也積極參與和推廣，並訓練義工服務患者，使計劃事半功倍。日後希望更多人認識和接納認知障礙症患者，讓他們可以在社區居家安老。」護老者劉國輝表示，整項計劃令患上認知障礙症的太太陳艷紅在家中得到適當的訓練，不但開開心心、減少發脾氣外，亦一起創作畫藝具成功感。