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三跑工人機管局外靜坐追欠薪

2021-11-17 列印
　　約四十名機場三跑工程的建築工人，昨戴上安全帽及手持標語到機管局行政大樓外靜坐，批評「機場三跑項目—二號客運大樓擴建地基及地牢項目」由承建商禮頓─俊和聯營負責，因合約到期需要「離場」，有工人指公司今年七月起開始拖欠二判工程費，合共至少五千萬元。機管局指一直按工程合約及既定程序支付總承建商，並提醒總承建商妥善處理分判合約，確保所有工人獲應得報酬；正安排有關項目總承建商合約到期後，有秩序地與後續承建商交接工作。機管局重申所有三跑道系統項目合約工程，繼續按計劃進行，目前仍維持以明年啟用第三條跑道，以及二○二四年完成三跑道系統項目為目標。



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