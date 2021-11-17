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本港僱員薪酬 調查料明年加3.2%

2021-11-17 列印
　　有人力資源顧問公司發表報告，預計本港僱員明年平均加薪百分之三點二，較今年的百分之零點六高。顧問公司指據他們收集的數據，內地和新加坡等地預計來年僱員薪酬增長都高於香港，其中內地預計平均加薪百分之五點八。

　　人力資源顧問公司ECA在八至九月，收集全球多地三百多間企業，包括一百七十間本港企業員工薪酬等資料，綜合數據後，估計來年香港僱員薪酬平均增長百分之三點二，較今年高零點七個百分點，扣除百分之二點一的通脹後，實際薪酬增長有百分之一點一。



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