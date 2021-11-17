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疑衝斑馬線險撞途人 三名司機涉危駕被捕

2021-11-17 列印
■警方表示所有被捕人已獲准保釋候查。
■車CAM顯示車輛直接駛過斑馬線。網上圖片
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　　警方近日於線上留意到有司機疑衝斑馬線險撞途人，以涉嫌「危險駕駛」拘捕三名司機，最年長被捕人年屆七十四歲。

被捕人獲准保釋候查



　　警方新界北總區交通部（調查及支援組）伍詠詩昨指出，近日警方於網上留意到三段影片，均顯示當時已有行人在斑馬線上過馬路，惟車輛均直接駛過斑馬線，威脅道路使用者安全，前日拘捕兩男一女，年齡介乎二十八歲至七十四歲，涉嫌危險駕駛，所有被捕人已獲准保釋候查，事件幸無人受傷。事件包括屯門有一對年長夫婦於斑馬線上過路，一輛電單車竟直接駛過，幸夫婦留意路面情況才不致發生意外。

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