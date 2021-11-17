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美股中段升117點

2021-11-17 列印
　　美國的零售數據按月升百分之一點七，比預期為佳，零售商沃爾瑪業績均優於預期，美股昨晚早段企穩，杜指升幅相對較大。

　　杜指中段報三六二零四點，升一百一十七點；納指則報一五八六八點，升十三點。滙控美國預託證券價格見四十五點九港元，升零點一港元；騰訊則見四百九十七點零五港元，跌五點四五港元。



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