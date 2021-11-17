教大賽馬會升小銜接計劃 全方位支援 助孩子輕鬆面對升小挑戰

開學已一段時間，不少家長關心子女的適應情況，特別是剛從幼稚園升讀小一的孩子，他們在面對新環境、學習、社交，以至情緒方面可能遇到不同的問題或挑戰，需要父母和老師的支持與協助。香港教育大學幼兒教育學系獲香港賽馬會慈善信託基金捐助，開展「教大賽馬會升小銜接計劃」，在未來兩年將會循多方面支援學生、家長和教師，引導孩子適應小學生活。孩子由學前階段過渡至小學，將要面對很大的轉變，有很多事情需要適應和學習。香港教育大學幼兒教育學系助理教授黎建斌博士將其歸納為兩大類，第一類是適應新環境和學習模式的轉變，如逐漸減少以遊戲模式學習，並要面對默書、測驗和考試。第二類是行為習慣和情緒社交等方面的適應，需要建立新的軟技巧。孩子倘若在適應上遇到困難，可能會感到壓力，出現情緒或身體的不良反應，如煩躁不安、易感疲倦、睡眠質素變差，甚至無故身體痛楚等症狀，家長需要留意。家校合作至關重要孩子個性各有不同，適應期也長短不一。香港教育大學幼兒教育學系副教授劉怡虹博士指，開學初期很多學生出現適應問題，如擔心、焦慮，甚至不願上學，一般兩至三個月後情況趨向穩定，倘若問題持續半年或以上便要正視和關注。即使穩定後，學生的表現亦有機會出現起伏和反覆，需要長時間觀察，給予適當支援和鼓勵，確保學生有能力應對於學習和校園生活上遇到各種長遠的挑戰。孩子倘若在幼小銜接上出現適應問題，不但影響他們日後在學習方面的表現，甚至個性、情緒和社交發展也會受到影響。雖然學校普遍設有銜接班，幫助學生適應小學的學習生活，然而單靠學校的訓練並不足夠，還需要家庭的配合，由家長引導孩子在家中持續練習，持之以恆，不能一蹴而就。家校合作，相輔相成，方能得到最佳的效果。目前，坊間並沒有專為家長而設的支援計劃，「教大賽馬會升小銜接計劃」正好填補這方面的需要。計劃內容分為兩部分，第一部分是由現時至明年3月期間，分階段向全港小學的小一生免費派發由教大幼兒教育學系開發及設計的三套「教大賽馬會升級資源套」；第二部分則是專為教職員而設的學校支援服務，各有重點和特色。實證為本 「教大賽馬會升級資源套」「教大賽馬會升級資源套」包含三系列親子遊戲及活動教材，圍繞不同的主題，包括「常規及自我管理技巧」、「學習及執行能力」，以及「情緒及社交發展」，全都是因應孩子在適應小一生活經常遇到的問題而度身設計。計劃總監劉怡虹博士強調，教材均是參照專家學者的研究成果，結合幼兒教育理論而開發，並通過遊戲進行練習，不但好玩有趣，更可促進親子關係。以「常規及自我管理技巧」教材為例，內含一套遊戲卡、故事冊、文具和磁力時間表。遊戲卡以不同的卡通公仔及圖案代表風紀、校務處和不同課室等，目的是幫助孩子認識校園內的環境和人物；文具更特別印上溫韾小提示，提醒孩子日常在課室中要遵守的規則。「學習及執行能力」教材通過一系列執行能力小遊戲，幫助孩子提升專注及記憶力，並建立自我調控能力。「情緒及社交發展」教材附設桌上遊戲，加入小學生活會碰到的模擬情景，如在學校跌倒受傷，透過跟孩子一起討論處理和分享感受，增強父母對孩子內心思想的理解；教材更附有靜觀練習，教導家長和孩子如何緩減壓力。培訓工作坊助教師專業成長至於學校支援服務方面，計劃每年為15間官立或資助小學提供培訓，協助前線教師加強與家長之間的溝通和合作，共同關顧幼小銜接的適應問題。香港教育大學幼兒教育學系高級講師陳寶蓮博士指，校方可提名6至8位教師接受為期八節，每節三小時的培訓工作坊。其中兩次工作坊更為參與教師提供實踐機會，助其掌握帶領家長小組的技巧。另外，由教大學者和專家組成的專業團隊亦會按學校的需要，提供三次到校諮商服務，協助校方推動小一適應相關的支援及家校合作措施。計劃稍後將進行第二期招募，歡迎有興趣的學校參加。尚未參與計劃的學校，可掃描二維碼報名。查詢電郵：star@eduhk.hk