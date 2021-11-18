名額削近半 多項措施防疫 單車節復辦 首次港珠澳橋會戰

繼渣打馬拉松成功復辦後，停辦兩年的「新鴻基地產香港單車節」及「新世界維港泳」兩項體育盛事回歸。由旅發局舉辦的單車節將於明年一月十六日移師港珠澳大橋香港段舉行，亦是大橋通車後首次上演大型體育活動。為防疫，今次參賽名額比上次削減近半至三千人，車手須打針兼檢測，並曾完成三十公里以上賽事，才合資格報名。先後兩度取消的單車節，將在明年一月十六日復辦，由往日青馬大橋及昂船洲大橋，移師到港珠澳大橋香港段上演，設二十六公里及四十八公里兩組別，分別設一千及二千個參賽名額，比上一屆合共五千三百個名額少近半。每組別車手將分批由香港口岸出發，途經觀景山隧道、位於機場水道和西部水域的高架道路，到粵港邊界前折返，比賽途中可除口罩。大會沿途不設水站。持續強風活動或腰斬大會採取多項防疫措施，車手須在活動前十四日完成疫苗接種，並在活動前四十八小時內接受核酸檢測，亦要用「安心出行」進入會場。同時，港珠澳大橋過去三年的平均風速為十三點六公里，當風速達三十五公里以上，將安排巡邏車帶領車隊減慢車速，若風速持續十分鐘，活動會腰斬。活動本周六起接受登記，報名費分別為五百元及七百五十元。大會指，由路線有一定挑戰性，參加者須曾完成一五年至一八年香港單車節三十公里以上組別的活動。車手年齡要介乎十六歲至七十歲。曾報名參加一九年香港單車節的合資格人士可優先登記，成功者報名費可獲八折優惠。若報名人數超過上限，以抽籤方式決定。大會亦新增免費虛擬體驗，為未能參與實體活動的車手，提供體驗機會。前香港單車隊隊成員仇多明表示，新路段能觀賞昂坪360及飛機升降的美景，形容「好正好興奮」，又提醒車手，起步路勢較窄多彎，以及有百分之三至五的斜度，沿途有側風，須緊握車頭避免發生意外。他亦指，路段途經隧道，建議車手「單眼入隧道、單眼出隧道」，令瞳孔適應光線變化。加強盛事中心角色旅發局總幹事程鼎一期望活動為旅發局未來在大灣區內舉辦跨城市盛事鋪路，加強香港作為大灣區內國際旅遊盛事中心的角色。