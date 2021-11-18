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維港泳新賽道 競賽優悠組齊暢泳

2021-11-18 列印
　　維港泳將於下月十二日早上捲土重來，參賽名額僅一千五百個，比一八年逾三千三百個大減逾半。適逢維港泳踏入十周年，香港游泳總會宣佈，使用全新賽道，由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點。今屆賽事設有「競賽組」和「優悠組」，分別讓十四歲和十二歲或以上合資格泳手參加，即日起可在網上報名，下周一截止。

　　泳總表示，由於名額有限，「競賽組」只供一九年入圍競賽組泳手報名，水試或其他認可成績較快者可獲參賽資格；至於「優悠組」，若報名人數超過名額，大會將抽籤，並於本月二十五日公佈抽籤結果，部份名額會優先給予二○一九年入圍的泳手，中籤的泳手須於本月底參與水試，通過水試才能參賽。



　　所有參與泳手須於比賽日前十四天，即本月二十八日或之前，完成兩劑疫苗接種，活動舉行前四十八小時內，病毒檢測並取得陰性結果，比賽當日亦要使用「安心出行」手機應用程式進入會場。
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