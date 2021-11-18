食材價暴漲 良心餐廳無奈減派飯

本港貧窮率（政府未介入前）升至百分之二十三點六，創出新高，需要免費飯盒充飢的基層市民有增無減，但食材暴漲，有好心餐廳難抵經營壓力，只好減少派飯，由每周派五天，減至三天。位於紅磡的金佛園素食，一直向基層市民派發素食飯盒。負責人指，成本上升至少一成，包括上月菜價暴漲，而糖、油價格波動較大，有時甚至上升兩倍，營運面對壓力。他指，由於與供應商長期合作，對方沒有收取十足升幅，只將價格上調約三分一，形容合理，「但其他沒長期合作關係嘅食肆，就要畀番十成上漲嘅價格，無我哋咁好彩。」負責人指，多年來每周都向長者派飯，最多時一周派五天，每天派約一百二十個飯盒，但現時營運有壓力，每周須減派一、兩天。他強調，只要日後食材價格下降，或市道好轉，必定會派更多飯盒，幫助基層。明哥尋較便宜食材取代「北河同行」茶餐廳負責人陳灼明向本報表示，食材價格暴升，營運感到壓力。上月內地發生雨災，每斤蔬菜價格由約十二元一斤暴漲至二十多元，他只好在賣餐方面諗辦法，「唯有將蔬菜嘅份量減少啲，盡量控制成本」。他亦尋找較便宜的食材，例如內地牛肉價格暴漲，便轉用較便宜的巴西急凍牛肉。他說，街坊仍然認為取價適宜，顧客數量沒有流失。以前是薄利多銷，現在只求收支平衡，以支持繼續派飯。明哥強調，「只要可以出到糧就得」，形容餐廳旨在幫助基層市民，不會將上升成本轉嫁給顧客，現在維持原價，例如上午十一時至下午三時一碟時菜牛肉飯連熱飲，售三十五元；上午十一時前，一個沙嗲牛肉麵配火腿炒蛋及牛油方包連熱飲，只要二十五元。疫情以來，「北河同行」爭取收支平衡，目的是繼續幫助基層市民，去年每周約派出一千五百個飯盒，今年起就增加每周派約二千個。