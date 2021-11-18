﻿﻿漁署麵包誘捕野豬﻿ ﻿獸醫即場打針殺七隻﻿﻿﻿﻿

漁護署上周下達「殺豬令」，搜捕入市區覓食的野豬並人道毀滅，惹起爭論。惟有野豬家族處之泰然，一行五豬昨前往黃竹坑散步，更於路邊熟睡，有執法部門接報，夜間派員到場進行「捕獵行動」，以麵包引誘野豬，繼而收網圍捕，有七隻野豬中麻醉槍，遭獸醫即場以藥物注射人道毀滅。昨早十一時許，有市民途經深灣道近海洋公園水上樂園外對開山邊，發現有野豬群出沒。警員接報到場後，發現有五隻野豬躺於路邊熟睡。有警員於附近觀察戒備，漁護署人員未有到場處理。惟至晚上七時許，有警車抵達深灣道，警員搬出鐵馬準備「捕豬行動」，當時至少有五隻野豬在山邊覓食，漁護署人員接報到場，以麵包引誘野豬，有野豬沿山坡走出馬路，一探究竟。執法人員利用網欄先行封鎖馬路，把野豬困於網欄範圍，趁野豬食麵包期間發射麻醉槍，野豬「中槍」倒地，人員將暈倒野豬帶走。漁護署指，昨晚八時起在深灣道捕捉野豬，獸醫以麻醉槍捕獲七隻野豬，並注射藥物作人道毀滅。有自稱野豬關注組的男子到場抗議，他突然越過封鎖線，衝向野豬群，後被警員制服，男子向在場記者強調「反對人道毀滅野豬」。漁護署為防野豬闖入市區撞傷市民，近日表明會每一個月發出五次「殺豬令」，利用麻醉槍捕捉目標野豬，並人道毀滅。據警方資料所示，由昨日清晨六時至傍晚六時，警方在十二小時內共接獲十宗發現野豬的報案，是「殺豬令」以來新高。翻查報道，漁護署上月聯同警方在黃竹坑一帶進行野豬捕捉、避孕及搬遷行動，行動中共捕獲七隻野豬，並為四隻合適的野豬進行避孕及絕育，後放回郊外。